Candreva, l’Inter ha provato lo scambio a sorpresa con il Napoli: altissima richiesta di DeLa

Inter inizia a pensare a come sostituire Samir Handanovic quando lo sloveno appenderà i guantoni al chiodo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno raccolto "una serie di informazioni sulla posizione di Meret. L'idea sarebbe stata quella di inserire Candreva come contropartita di un eventuale affare . Nulla da fare, la risposta del Napoli. Che dal canto suo ha tra le mani uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione, soprattutto in prospettiva, acquistato nell'estate 2018 dall'Udinese versando più o meno 25 milioni di euro tra base fissa e bonus".

Il club di De Laurentiis ha le idee chiare sul portiere. Spiega il Corriere dello Sport: “Meret non sarà ceduto a titolo definitivo per meno di 50 milioni di euro e in prestito oneroso per meno di 10 milioni”. Va anche precisato, però, che l’ex Udinese non parte titolare nelle gerarchie di Rino Gattuso ed è in questa possibile crepa che l’Inter proverà ad inserirsi: “ La realtà prospettata a Pastorello è piuttosto semplice. Meret avrà le sue chance, altro che storie considerandone l’enorme talento e la grandissima qualità, però il collega Ospina sarà ancora il capofila. Tutto può accadere. Le cose nel calcio possono sempre cambiare da un giorno all’altro. L’idea di partenza relativa alla giostra dei portieri, però, resta quella con cui è stata conclusa la stagione precedente”.