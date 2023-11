Gds – Napoli, due i profili valutati in caso di esonero di Garcia. Mazzarri e Conte…

Il Maradona non è più un campo inespugnabile. Per la terza volta in questa stagione il Napoli cade in casa, questa volta per mano dell'Empoli di Andreazzoli. Per i tifosi azzurri è una sorta di déja vu: un mese fa Rudi Garcia è stato sul punto di essere cacciato via, poi il presidente De Laurentiis cercò di sanare la frattura. Adesso per il tecnico, che non ha mai pienamente convinto, pare sia arrivato l'epilogo più amaro, l'esonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono due i profili concretamente valutati.