Cuadrado, la sosta per provare a superare la tendinite: “L’incognita è legata a…”

Un nuovo forfait per Juan Cuadrado, che salterà anche Inter-Frosinone di stasera. Ormai è ai box da metà settembre e con quella di stasera, le gare senza il colombiano saliranno ora a 10. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Juve "proverà - di nuovo - a sfruttare la pausa nazionali per mettersi definitivamente alle spalle il problema che lo sta togliendo all'Inter. Il selezionatore dei Cafeteros, Nestor Lorenzo, ovviamente non lo ha convocato e quindi l'esterno resterà nelle mani dello staff nerazzurro per provare a far decollare la sua stagione. Cuadrado sta avendo difficoltà a smaltire l'infiammazione al tendine d'Achille sinistro...