Gds – Napoli-Inter, pagelle: Barella il migliore, Gagliardini da 4. Inzaghi? Resta il forte…

Nelle pagelle di Napoli-Inter , la Gazzetta dello Sport premia Nicolò Barella . Per il quotidiano il centrocampista è il migliore dei nerazzurri, voto 6,5: "Esce quando i buoi non sono ancora scappati dalla stalla. E forse scappano anche per quello. Nel primo tempo è tra i pochi che provano a rialzare la squadra".

6,5 anche per Romelu Lukaku: "Soffre e si batte, un tiro nel primo tempo, il gol nella ripresa che riporta in parità l'Inter in dieci. Difficile chiedergli di più". Peggiore in campo Gagliardini, 4: "Accanimento terapeutico nella ricerca del rosso. Non una candidatura per Istanbul". 5 per Inzaghi: "I meriti di Istanbul restano intatti, ma resta il forte sospetto che con un turnover più equilibrato avrebbe potuto evitare lo sberlone del Maradona. La classifica e il posto Champions meritavano più attenzione".