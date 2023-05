Inter, la strada verso la Champions non è compromessa: ma occhio all’Atalanta

"La strada nerazzurra verso un posto al sole in Europa non è certo compromessa, ma da adesso in poi ci sarà qualche grattacapo in più per arrivare comodi alla meta. In attesa di sapere che fine farà la Juventus, è arrivato il sorpasso della Lazio e dietro la classifica si è assai accorciata. La distanza dal Milan ora quinto si è ridotta da 5 a 2 punti. Ma è l’Atalanta ad essere osservata con interesse misto a preoccupazione. Adesso sono 5 le lunghezze dalla Dea e questo dà altro sapore alla tanto contestata sfida diretta di sabato, giusto a 72 ore dalla finale di Coppa Italia con la Fiorentina. In caso di ulteriore caduta la situazione rischierebbe di nuovo di precipitare e a quel punto diventerebbe decisivo l’ultimo turno di campionato col Torino, a 6 giorni da Istanbul".