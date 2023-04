Serie A, il Milan travolge il Napoli al Maradona: finisce 0-4

Il Napoli, già proiettato sulla conquista dello scudetto, subisce in casa una sconfitta clamorosa. Il Milan, al Maradona, ha battuto la capolista per 4 a 0. L'antipasto dei quarti di Champions va così ai rossoneri che si portano al terzo posto in classifica con 51 punti e superano così l'Inter ora al quarto posto con 40 punti insieme alla Roma. Il primo gol lo ha segnato Leao: l'attaccante milanista non segnava da 11 gare. Con uno scavetto ha messo alle spalle di Meret finalizzando al meglio una bella azione di Brahim Diaz.