La presentazione potrebbe esserci già nella prossima settimana, con Conte che ha voglia di tornare ad allenare dopo un anno e due mesi di stop, da quando è finita l'avventura sulla panchina del Tottenham, in Inghilterra. Il tecnico avrà una prima stagione con il Napoli fuori dall'Europa in cui potrà concentrarsi fino in fondo nella ricostruzione della squadra, puntando alla qualificazione in Champions League. In vista della ripresa degli allenamenti l'11 luglio a Dimaro, in Trentino, il nuovo tecnico e il club puntano ora a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, tentato dal Paris Saint Germain, tenendo una stella dopo l'addio di Osimhen. Rrahmani, Lobotka, Raspadori, Politano, Meret sono gli altri giocatori da cui Conte ripartirebbe, provando anche a parlare con il capitano Di Lorenzo che ha annunciato di voler lasciare Napoli. Si riparte con il nuovo tecnico a un passo dalla firma.