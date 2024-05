Questi accordi spiegano anche il passaggio di consegne senza grandi clamori di una settimana fa: il presidente Steven Zhang, dopo non essere riuscito a trovare un accordo per il rifinanziamento con Pimco, dopo le prime reazioni iniziali, ha dichiarato la propria amarezza per l’addio al club, ma non ha avviato cause legali.

"I riflettori sono infatti puntati sulla valutazione dell’Inter che consentirà alla famiglia Zhang di rientrare, in parte, dei denari investiti come azionista del club nerazzurro. Una cessione futura ad un prezzo elevato è l’esito sperato. Oaktree, da parte sua, si è ritrovata un po’ a sorpresa ad essere azionista dell’Inter, ma ora ha annunciato di voler dare stabilità e di avere piani di mediolungo termine. In realtà la partecipazione del club è in mano alla divisione Global Opportunities del fondo californiano, che in quanto tale valuterà tutte le opportunità che si potranno presentare nel tempo, in parallelo al percorso di risanamento dei conti e alle ulteriori potenzialità da sfruttare (tema stadio, Mondiale per club)", scrive il Sole 24 Ore.