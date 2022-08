Repubblica – Napoli, saluta anche Fabian Ruiz: lo spagnolo vicino al Psg

Dopo aver perso Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, il Napoli rischia di dover salutare anche Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta Repubblica, il giocatore è vicino al Psg. "L'assenza nell'amichevole contro l'Espanyol era sembrata sospetta: l'affaticamento muscolare in realtà ha nascosto una situazione diversa. Fabian Ruiz è vicino all'addio. Lo spagnolo non ha mai voluto rinnovare il contratto e allora il Napoli ha accelerato per la cessione in modo da non perderlo a zero nel 2023".