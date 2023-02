Spalletti, via un sassolino: “Io vi sto sui cogl** più degli altri, ma…”

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria sul Sassuolo che vale il +18 sull'Inter seconda e con una gara in meno, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico: «Avremmo fatto un grande campionato lo stesso anche se fossero rimasti giocatori come Mertens e Koulibaly perché questo campionato viene fuori da quanto costruito l'anno scorso. Ad alcuni in tre anni chiedete di costruire, io in un anno dovevo vincere. Va beh che io vi sto sui cogl*** più degli altri ma è una cosa da modificare, altrimenti è troppo facile. Magari me la sono andata a cercare. Però...».