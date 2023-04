EDICOLA / CdS: Milan, schiaffo al Napoli. Roma, presa l’Inter

Il Corriere dello Sport parla di "Schiaffo al Napoli" per raccontare la vittoria per 4-0 del Milan al Maradona. "Campionato spettacolare - si legge nell'occhiello - Spalletti scivola in casa e Sarri insegue a meno 16". Per quanto riguarda la corsa per un posto nella prossima Champions League invece si legge: "Wijnaldum spinge Mou: presa l'Inter. I giallorossi agganciano il quarto posto"