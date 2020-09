Inter, le ufficiali di Nations League: Eriksen sfida Kane, Lukaku out. Brozovic e Perisic…

Sarà ancora Christian Eriksen a guidare la Danimarca nella sfida di UEFA Nations League contro l’Inghilterra di Kane. Il centrocampista dell’Inter parte dall’inizio nella gara del Gruppo 2 della Lega A. Nello stesso girone si sfidano anche Belgio e Islanda: out Romelu Lukaku, che non sarà nemmeno in panchina come concordato con il commissario tecnico dei ‘Diavoli Rossi’ Roberto Martinez.

Nel Gruppo 3, Brozovic e Perisic partono dall’inizio nella rivincita della finale dei Mondiali contro la Francia. Fischio d’inizio alle 20:45.

Gruppo 2 – Lega A

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, M. Jorgensen, A. Christensen, Skov; Norgaard, Eriksen, Delaney; Y. Poulsen, Dolberg, Braithwaite. A disp.: Lossl, Ronnow, Andersen, Vestergaard, Kjaer, Maehle, Falk, Dalsgaard, Christiansen, Bruun Larsen, Cornelius, Hojbjerg. All. Hjulmand.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Dier, Trippier; Rice, Coady, Phillips; Sancho, Kane, Sterling. A disp.: Pope, D. Henderson, Mings, Keane, Maitland-Niles, Ward-Prowse, Grealish, Mount, Abraham, Ings. All. Southgate.

Belgio (4-3-3): Casteels; Meunier, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Mertens, Batshuayi, Doku.

A disp.: Roef, Mignolet, Dendoncker, Tielemans, Dimata, E. Hazard, Vanaken, Verschaeren, Praet, Trossard, Castagne. All. Martinez

Islanda (4-4-2): Kristinsson; Hermannsson, Eyjolfsson, Fjoluson, A. Skulason; A. Sigurdsson, Baldursson, Palsson, B. Bjarnason; Gudmundsson, Fridjonsson. A disp.: P. S. Gunnarsson, Runarsson, Fridjonsson, Sampsted, Thorsteinsson, Anderson, H. Magnusson, Hallfredsson, Traustason, Bodvarsson. All. Hamrén.

Gruppo 3 – Lega A

Francia (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Lenglet, L. Hernandez; Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy; Griezmann; Ben Yedder, Martial.

A disp.: Costil, Maignan, Dubois, Kimpembe, Varane, Camavinga, Ikoné, Giroud, Digne, Rabiot, Fekir. All.: Deschamps.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak; Kovacic, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Kramaric.

A disp.: Grbic, Sluga, Barisic, Brekalo, Budimir, Skoric, Pasalic, Jedvaj, Colak, Badelj, Petkovic, Vida. All.: Dalic.