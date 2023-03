Nazionali, Armenia-Turchia 1-2: Calhanoglu in campo per 90′

Il calciatore nerazzurro è rimasto in campo per tutta la partita di qualificazione a Euro 2024

Hakan Calhanoglu ha guidato la Turchia nella vittoria di oggi contro l'Armenia. La nazionale del centrocampista nerazzurro si è imposta in rimonta per 2-1 nella gara di qualificazione a Euro 2024. Capitano e in campo per tutta la gara, l'interista si è confermato punto di riferimento in mezzo al campo per la sua nazionale.