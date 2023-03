Nazionali, Calhanoglu titolare della Turchia: metronomo e capitano contro l’Armenia

Hakan Calhanoglu si conferma perno imprescindibile per la sua Turchia. Il centrocampista dell'Inter è in campo da titolare nel match iniziato da poco in trasferta contro l'Armenia e valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Posizione da regista in un centrocampo a tre, dove avrà la possibilità di confermare quanto di buono fatto vedere grazie all'intuizione di Simone Inzaghi che lo ha spostato in quel ruolo in assenza di Brozovic.