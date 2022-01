Nerozzi: “Dybala? La Juve oggi non è disposta a dargli i soldi che erano pattuiti”

Le parole del giornalista: "Dybala è attaccato alla Juve, ma è un professionista e la Juve deve sborsare"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimiliano Nerozzi , giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così di Paulo Dybala dopo l'esultanza polemica di ieri : "La società comanda e fa i suoi calcoli: fossi stato in lui non avrei fatto un'occhiata dopo un gol con l'Udinese, ma un po' lo capisco perché è stato messo in discussione tecnicamente negli ultimi mesi. Ci sta che gli girino le scatole. La valutazione aziendale la capisco, la società decide: Dybala ha avuto grossi problemi fisici, il problema sono i soldi.

Dybala è attaccato alla Juve, ma è un professionista e la Juve deve sborsare: ma al momento non è più disposta a dare i soldi che sono stati pattuiti. Non sapendo il futuro sportivo della Juve, sei sicuro di poterti giocare un importante gettone? Sempre che puoi farlo. La Juve ha voluto prendersi un pausa di riflessioni, Dybala aveva promesso di aspettare la Juve: ma ora l'entourage potrà ascoltare altre sirene. Il club non darà mai a Paulo la cifra di cui si parlava a ottobre e scommette su questo, così come l'argentino scommette che arriverà un'offerta più alta".