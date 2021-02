Nicchi: “Arbitri italiani i migliori a livello internazionale. E per il futuro del settore…”

Marcello Nicchi, attuale presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha parlato della categoria, a suo giudizio riconosciuta nell'elite a livello internazionale

"Non ho intenzione di sedermi sugli allori: c’è sempre bisogno di promuovere e di innovare con progetti concreti, fattibili, senza nessun libro dei sogni ma ascoltando i problemi reali e le necessità dei nostri associati" e su come sia cambiato l'arbitraggio racconta "Come c'è stata un'evoluzione nei calciatori, lo stesso si è avuto per gli arbitri. È cambiato proprio il modo di giocare, gradualmente ma inesorabilmente, ora c'è un'attenzione diversa al fisico e alla velocità: a questo ci siamo adeguati tutti".