Nicchi: “Arbitri eroici in questo 2020, pochi errori. E’ un irresponsabile chi critica per…”

Intervistato da Radio Sportiva, Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha difeso l’operato degli arbitri in questo 2020, nonostante le numerose critiche:

“Gli arbitri sono stati eroici in questo 2020 sciagurato per colpa della pandemia. Sono riusciti ad assicurare le loro prestazioni in tutte le categorie in cui si è giocato, dobbiamo omaggiarli perché era ed è dura. Dal punto di vista tecnico c’è poco da commentare, i pochi errori compiuti sono stati tutti analizzati dagli organi tecnici ed è stato subito posto rimedio ad eventuali discrepanze. Abbiamo avuto riconoscimenti internazionali come Collina miglior arbitro di tutti i tempi e Orsato miglior arbitro dell’anno. Errori poi ci sono stati, ma chi critica gli arbitri solo per il gusto di criticare è un irresponsabile“.

(Fonte: Radio Sportiva)