Salernitana, Nicola: “La squadra contro l’Inter non mi è dispiaciuta. I dati…”

"Solo contro il Sassuolo non ho visto l'aggressività necessaria, dovevamo migliorare sui tempi di uscita di ogni singola catena. In alcune circostanze, paradossalmente, vedo maggiore aggressività quando siamo nella metà campo avversaria piuttosto che nella nostra. Voglio una Salernitana che sappia leggere le situazioni, che non si faccia sorprendere dall'atteggiamento dello Spezia a prescindere che decidano di attaccarci alto o di aspettarci per poi ripartire. A me, con l'Inter, la Salernitana non è dispiaciuta. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Io vedo progressi da febbraio, da quando sono arrivato. E' chiaro che c'è tanto da migliorare. Ma non possiamo immaginare di essere monotematici, occorre la capacità di proporre strategie diverse".