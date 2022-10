Inter, Ausilio pizzicato a Siviglia-Valencia: “Occhi su Diakhaby e altri 3 nomi”

Il rinnovo di Milan Skriniar è tutt'altro che certo, con il Paris Saint-Germain pronto a promettere cifre faraoniche per il centrale slovacco, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno del 2023. E così, il club nerazzurro si sta già muovendo per sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il direttore sportivo interista Piero Ausilio sarebbe stato pizzicato, lo scorso 18 ottobre, sulle tribune del Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, in occasione di Siviglia-Valencia. Tra gli osservati speciali, soprattutto Mouctar Diakhaby, difensore classe 1996 in scadenza di contratto con il Valencia, e Tanguy-Austin Nianzou Kouassi del Siviglia.