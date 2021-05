Inter, niente multa per Lukaku, Hakimi, Young e Perisic: a disposizione per la Juve

Non ci saranno strascichi per la festa di compleanno non autorizzata di Romelu Lukaku, che nella notte tra mercoledì e giovedì è stato pizzicato in un hotel del centro di Milano insieme ad altre 23 persone, tra cui i compagni di squadra Hakimi,...

Fabio Alampi

Non ci saranno strascichi per la festa di compleanno non autorizzata di Romelu Lukaku, che nella notte tra mercoledì e giovedì è stato pizzicato in un hotel del centro di Milano insieme ad altre 23 persone, tra cui i compagni di squadra Hakimi, Young e Perisic: l'Inter, infatti, ha deciso di non multare i calciatori coinvolti, che saranno così regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro la Juventus di sabato sera.

Così scrive Tuttosport: "L'accaduto non porterà comunque ad altri strascichi per i quattro: Lukaku, Hakimi, Young e Perisic non sono stati multati dall'Inter e saranno regolarmente a disposizione per la gara con la Juventus quando è intenzione di Conte schierare tutti i migliori".