Nocerino: “Onana mi piace. Handanovic vice? L’ha fatto anche Buffon. Barella…”

L'ex centrocampista del Milan crede nel camerunense: "Gran portiere, ha personalità e sa giocare con i piedi. Vive un momento particolare"

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com. Tra i temi toccati, anche qualche domanda legata all'Inter.

Tra i pali, l'Inter si prepara a un cambiamento. Come vede il dualismo tra Onana e Handanovic?

"Onana è un grande portiere. Lo seguo da un po' e mi piace, ha personalità e sa giocare con i piedi. Oggi vive un momento particolare, non è facile ricominciare dopo un periodo di inattività. Ma penso che se uno come Buffon abbia potuto fare il secondo, possa farlo anche Samir. Avere due giocatori così può essere solo un bene per l'Inter".