Nosotti: “Mancini con Balotelli si era arreso con la Polonia, ma sappiamo…”

L'attaccante sarà richiamato dopo tre anni a Coverciano per uno stage: il commento del giornalista di Skysport

Marco Nosotti ha sottolineato: «Quando Mancini dice sto ancora decidendo in realtà ha già deciso. Sappiamo quanto il tecnico sia stato importante per Mario per come gli ha dato spazio, per come l'ha ripreso, bacchettato. E per come con lui si è arreso. Dopo quel Polonia-Italia credo che Mancini si sia arreso molto».