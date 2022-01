Italia, torna Balotelli: Mancini lo convoca per uno stage a Coverciano

Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia della Nazionale Italiana. Verrà convocato dal Ct Roberto Mancini per lo stage che si svolgerà a Coverciano

Roberto Mancini non perde le speranze e spera ancora in Mario Balotelli. Il ct della Nazionale ha infatti deciso di dare un'altra opportunità a SuperMario, convocandolo per uno stage che si svolgerà a Coverciano nei prossimi giorni. L'ex Inter e Milan tornerà dunque a vestire la maglia azzurra la prima volta dal 7 settembre 2018.