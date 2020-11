Né Eriksen, né Nainggolan. Inter, è nota a tutti la rottura da tempo tra Conte e…

C’è ormai un giocatore che ha rotto con l’ambiente Inter ed è in partenza. Si tratta di Matias Vecino, attualmente infortunato, ma che a gennaio molto probabilmente lascerà Appiano Gentile. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che spiega: “Il centrocampista uruguaiano sta recuperando, ma è noto a tutti che il feeling con Antonio Conte è da tempo ai minimi termini. Non a caso il Napoli, prima di tuffarsi su Bakayoko, aveva valutato la sua candidatura: Gattuso già in rossonero aveva dato l’ok per il potente Matias. Ora l’opzione azzurra è tramontata”.