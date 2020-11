GdS – Inter, Vecino-Conte ai minimi termini: l’uruguaiano cerca nuove opportunità

Era tra i possibili partenti anche questa estate, ma le sue condizioni fisiche hanno frenato l’entusiasmo di eventuali acquirenti. Matias Vecino sembra fuori dal progetto tecnico dell’Inter per il rapporto difficile con Antonio Conte e già a gennaio le strade potrebbero dividersi. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi: “All’Inter Vecino non è stato inserito in rosa per una ragione plausibile: è infortunato. Il centrocampista uruguaiano sta recuperando, ma è noto a tutti che il feeling con Antonio Conte è da tempo ai minimi termini. Non a caso il Napoli, prima di tuffarsi su Bakayoko, aveva valutato la sua candidatura: Gattuso già in rossonero aveva dato l’ok per il potente Matias. Ora l’opzione azzurra è tramontata, ma è chiaro che Vecino cerca nuove opportunità e l’Inter appare disponibile ad accontentarlo (se possibile)“.