TS – Inter padrona del proprio destino europeo. Due note negative per Inzaghi

I nerazzurri battono lo Sheriff e si avvicinano al traguardo ottavi di finale di Champions League. Ora testa al derby

"In partite da "assedio a Fort Apache" però risulta evidente anche la mancanza di un giocatore che sappia saltare l'uomo e creare la superiorità numerica oppure di "strappare" per andare sul fondo e crossare a rimorchio per i compagni, identikit di quanto faceva Achraf Hakimi nell'ultima stagione. L'Inter, in assenza di un piano B, ha puntato tutto sul giropalla che, come giustamente ha sottolineato Inzaghi nel discorso ai giocatori durante l'intevallo, doveva essere velocizzato. Così è stato, è per gli "Sceriffi" è iniziato a grandinare. Unica nota negativa della serata, l'ennesimo gol subito in stagione, segnato di testa da Traore prima dei titoli di coda".