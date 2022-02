Inter, l’attacco non segna: Inzaghi senza alternative. CdS: “Nostalgia Lukaku”

I nerazzurri nelle ultime partite stanno faticando sotto porta. Inevitabile, per qualcuno, tornare a pensare al bomber belga

Miglior attacco del campionato, ma nelle ultime partite in difficoltà sotto porta: tra i motivi della flessione dell'Inter c'è anche la scarsa precisione in zona gol. Tanto che ora, come scrive il Corriere dello Sport, sta riemergendo qualche pensiero nostalgico su Romelu Lukaku, bomber e trascinatore delle ultime due stagioni:

"Se il "Toro" è la punta dell'iceberg, nemmeno Dzeko riesce a fare il bomber come a inizio stagione. Il bosniaco gioca con e per la squadra, ma manca il suo contributo sotto porta. È vero che ha firmato prodezze pesanti, come quella con il Venezia al 90' o quella del pareggio con il Napoli, ma è pure capitato che non riuscisse nemmeno a tirare. Il problema è che Inzaghi non ha vere alternative. Il contributo in zona-gol di Sanchez, l'eroe della Supercoppa, resta comunque limitato. Correa è fermo ai box da tempo. E l'ultimo arrivato Caicedo, evidentemente, non è ancora in grado di giocare neppure gli ultimi spiccioli di una partita, quelli che, peraltro, dovrebbero essere il suo territorio di caccia preferito. E allora, se prima sembrava che l'assenza di Lukaku fosse stata digerita nel migliore dei modi, adesso un pizzico di nostalgia è tornata fuori...".