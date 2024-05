Oaktree al comando dell'Inter ? Un'ipotesi da non scartare, dal momento che la famiglia Zhang non è ancora riuscita a ripagare il prestito contratto nel 2021 e che la data di scadenza (20 maggio) è ormai dietro l'angolo. Il fondo californiano, che detiene in pegno le quote societarie del club nerazzurro, potrebbe però non essere interessato a prenderne la guida.

Il Corriere della Sera si interroga su questa questione: "In caso di mancato rimborso, Oaktree avrebbe diritto ad escutere il pegno sul 69% dell'Inter in mano a Suning, divenendo proprietario del club. Il passaggio sarebbe automatico. Ma Oaktree ha davvero intenzione di assumere il controllo dell'Inter? Anche qui le fonti divergono. Qualcuno ritiene che il fondo non abbia interesse a gestire il club e l'associata esposizione mediatica. Altri sostengono invece che avrebbe già chiesto la valutazione dell'Inter, necessaria a versare a Suning la differenza fra il valore di mercato del club e quello del debito. Oaktree intenderebbe poi proseguire con l'attuale dirigenza dell'Inter che tanto bene ha fatto in questi anni in campo sportivo ed economico. Possibile che anche questa sia una posizione negoziale per risedersi al tavolo con Zhang. Per dissipare le ombre, cinesi o americane, sul futuro dell'Inter restano poche ore".