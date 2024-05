"La squadra e Inzaghi ieri grigliavano felici ad Appiano, trasformato in un “asadero” argentino. La festa per la stella non finisce mai, ma sotto sotto c’è un po’ di stupore e apprensione: comprensibile, nessuno se lo aspettava. Non ci sono stati ancora contatti diretti tra i manager di Oaktree e squadra e allenatore — arriveranno nei tempi opportuni —, ma a tranquillizzare la compagnia ci hanno pensato i dirigenti dell’area sportiva, impegnati pure a fare da cuscinetto su questo fronte. Inzaghi, da sempre legatissimo a Zhang, ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che il giocattolo vincente non verrà toccato: dopo Verona-Inter, in un vertice per disegnare il futuro, ci sarà modo di approfondire".