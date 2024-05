Dopo l'escussione del pegno del 22 maggio, che ha portato l'Inter nelle mani di Oaktree, il fondo americano sta portando avanti tutte le procedure tecniche per prendere possesso delle società di Suning che, dal Lussemburgo, avevano il controllo del club nerazzurro. Come scrive Calcio e Finanza, i manager della 'Quercia' sono entrati nel CdA delle holding lussemburghesi degli Zhang. Fra loro, Katherine Ralph, un nome buono anche per il possibile nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Inter:

"I passaggi per l’escussione del pegno hanno riguardato anche un intervento diretto in termine di amministratori sulle holding lussemburghesi che in precedenza portavano alla proprietà di Suning. In particolare, quindi, in tutte e tre le società (Great Horizon, Grand Sunshine e Grand Tower) i precedenti amministratori, ovverosia Yan Chen, An Jiang e Gillermina Morosi, sono stati sostituiti da tre manager di Oaktree: