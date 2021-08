Oldani: “L’Inter resta top, l’unione fa la forza. Inzaghi bravo, parla con i fatti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo Chef Davide Oldani, grande tifoso nerazzurro, ha parlato così di Inter

«L’orgoglio dello spogliatoio, l’atteggiamento propositivo, aggressivo, mi auguro che continuino a entrare in campo sempre incavolati, sentendo l’appartenenza alla maglia. Il gioco di squadra è fondamentale, come in cucina».