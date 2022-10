Oliveira: “Fiorentina-Inter? Nerazzurri in forma, ma il 4-3 era evitabile”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Luis Oliveira, ex calciatore della Fiorentina, è tornato così sulla gara di sabato tra la squadra di Italiano e l'Inter: "Si sono segnati 3 gol, ma ne abbiamo presi 4. Soprattutto l'ultimo era evitabile dopo appena 5 minuti dal nostro 3-3. Abbiamo sofferto i palloni centrali, come ha fatto Barella sulla prima rete dell'Inter. Loro sono in forma, dopo il 2-0 ci siamo svegliati perché non c'era niente da perdere. Mancava poco per portare a casa un punto".