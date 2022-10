Diretta LIVE, Inzaghi: “Dobbiamo crescere nella fase difensiva. Domani una finalissima”

Vigilia di Champions League in casa nerazzurra. L'Inter, domani pomeriggio, affronterà il Viktoria Plzen in quella che potrebbe essere la gara decisiva per il passaggio del turno

APPIANO GENTILE - Vigilia di Champions in casa nerazzurra. Nella giornata di domani i nerazzurri affronteranno allo stadio Meazza il Viktoria Plzen in quella che potrebbe rappresentare la gara del passaggio alla fase finale. Con una vittoria la truppa nerazzurra guadagnerebbe il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo relegando di fatto il Barcellona (che affronterà il Bayern Monaco) in Europa League. Presto però per fare i conti, le gare vanno giocate e ogni partita racchiude in se l'insidia che il gioco del calcio porta con se. Il tecnico nerazzurro, come di consueto, risponderà alle domande dei cronisti presenti nel quartier generale nerazzurro, FcInter1908 - presente con il suo inviato - vi riporterà la diretta testuale con le parole dell'allenatore.

Queste le prime parole di Inzaghi: "Girone improbabile? Per quanto riguarda i gol, per giocatori che abbiamo, fase di non possesso, dobbiamo crescere. Non parlo solo dei difensori ma di tutta la squadra. Domani sarà una finalissima, siamo nelle condizioni dello scorso anno con un girone molto più difficile"

LUKAKU - "Se conferma l'allenamento di ieri verrà convocato, sta lavorando con voglia e entusiasmo, è in netta ripresa, è importantissimo per noi, è mancato due mesi ma gli altri attaccanti a livello offensivo hanno fatto bene ma si deve sempre migliorare"

ATTEGGIAMENTO - "C'è differenza tra casa e trasferta e lo scorso anno non c'era. Dovremo lavorare di più i gol concessi sono diversi, sul secondo avremmo dovuto coprire meglio il campo, abbiamo reagito discretamente, il terzo gol l'abbiamo visto e rivisto e non possiamo concederlo"

RINNOVO SKRINIAR - "Ho la fortuna di avere dei dirigenti bravissimi che ci stanno pensando. Abbiamo altri giocatori nella sua stessa situazione, Skriniar è in netta crescita, veniva da un brutto infortunio, ha preso la preparazione in ritardo, è in netta crescita ma dobbiamo continuare. Da allenatore spero che le situazioni contrattuali si possano risolvere"

GIUDIZIO - "Siamo sempre giudicati in base ai risultati. Ora penso alla gara di domani, la qualificazione nel giorno del sorteggio era un pensiero lontano da tutti non da noi e dal nostro gruppo. Sappiamo quanto abbiamo lavorato e speriamo di dare questa soddisfazione"

MONDIALE - "Vedo tutti i ragazzi sereni, ho 7 giocatori che andranno al mondiale, li vedo tutti concentrati con in mente l'Inter"

Queste le parole di Mktharyan: "Vogliamo arrivare in alto, non siamo ancora la squadra che vogliamo essere, possiamo migliorare e sappiamo che dobbiamo lavorare di più, abbiamo un grande potenziale e non siamo ancora soddisfatti. In cosa siamo miglirati? Ancora dopo la vittoria contro il Barcellona si era detto che avremmo iniziato una nuova pagina, Sassuolo è stata una gara dura che abbiamo vinto, poi al Camp Nou tutti hanno visto la voglia che avevamo di vincere. Domani è la gara più importante del girone, dobbiamo giocare una gara perfetta per vincere. Differenze? Sono qui da quattro mesi, non conosco il pregresso, ma ci siamo parlati e ci siamo detti di giocare sempre fino alla fine, il calcio si gioca 90 minuti più l'extratime. A Firenze abbiamo concesso il gol allo scadere ma non abbiamo mollato, volevamo vincere e abbiamo mostrato quello che volevamo. Sul traversone di Barella ero certo che mi avrebbe visto, sono stato al posto giusto al momento giusto e siamo stati ripagati. Lukaku? Un giocatore importantissimo, sia lui che Brozovic. Li aspettiamo perchè abbiamo bisogno di tutti, non solo dei titolari, qui si gioca tutti, è un giocatore con grande personalità e esperienza. Errore da non commettere? Rischi ce ne sono sempre, dobbiamo fare la nostra gara, segnare gol e vincere. Ogni gara ha la sua difficoltà. Il mister ha trovato la soluzione, lui sceglie la squadra, noi ci aiutiamo. Asllani? Ha un grande potenziale, ha voglia di migliorare e di studiare, noi lo aiutiamo, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo tanti giovani. Tutte le squadre hanno alti e bassi, abbiamo iniziato dal basso ma ora vogliamo volare alti. Abbiamo fatto gare buone e gare male, stiamo trovando ora il nostro gioco, la nostra squadra, siamo attenti e vogliamo vincere senza commettere errori. Versatilità? Mi trovo molto bene giocando, non importa dove, chiaro che mi trovo meglio vicino alla porta ma anche da mezzala mi trovo bene. NOn ci sono differenze tra Brozovic e Calhanoglu, sono entrambi bravi e mi trovo bene con tutti e due.