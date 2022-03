Onana, incidente stradale in Camerun: auto distrutta, ma giocatore illeso

Grande spavento per il futuro portiere dell'Inter, che stava raggiungendo i compagni di Nazionale in ritiro

Brutta disavventura per Andre Onana. Il portiere dell'Ajax, destinato ad indossare la maglia dell'Inter nella prossima stagione, è stato protagonista di uno spaventoso incidente stradale questa mattina in Camerun. Il giocatore si stava recando in auto da Yaoundé a Douala, sede del ritiro della sua Nazionale, quando con la sua Range Rover si è scontrato con un'altra vettura. Fortunatamente Onana ne è uscito illeso, cavandosela solamente con un grosso spavento.