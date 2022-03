Onana svela: “L’Ajax mi ha offerto metà del mio stipendio. Ecco perché ho detto no”

Le parole del portiere camerunense: "L'Ajax mi ha offerto metà del mio ingaggio durante la mia squalifica, ma non era l'unica cosa che non mi piaceva"

Intervenuto ai microfoni del De Telegraaf, André Onana, portiere dell'Ajax che il prossimo anno giocherà nell'Inter, ha spiegato il motivo del suo mancato rinnovo di contratto con i lancieri: "Durante la mia squalifica abbiamo giocato cinque o sei incontri. Non siamo però riusciti a metterci d'accordo sul mio stipendio. L'Ajax mi ha offerto metà del mio ingaggio durante la mia squalifica, ma non era l'unica cosa che non mi piaceva. Ecco perché ho deciso di interrompere le trattative. Se ci penso adesso, mi fa ancora male. Voglio spiegarmi, in modo che i fan sappiano davvero la verità".