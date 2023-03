Onana a Inter TV: “Noi migliori del Porto, i ragazzi hanno difeso come mai. Premiati da…”

"E' stato il lavoro di gruppo che c'ha premiato. Quando lavoriamo bene tutti insieme è molto difficile farci gol. Abbiamo dimostrato molto carattere e molto cuore, i ragazzi hanno difeso come mai e sono veramente felice. Ora arriva la Juve, questa qualificazione è molto importante per lo slancio che può darci in questo finale di stagione", ha dichiarato Onana con orgoglio. Il portiere nerazzurro è già proiettato alla prossima super sfida in programma domenica sera: Inter-Juventus.