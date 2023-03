Magico Onana, sigilla la porta dell’Inter. E a fine partita l’abbraccio più significativo

Il portiere dell'Inter è stato il migliore in campo per distacco, grandi parate che hanno permesso ai nerazzurri di passare il turno

"Onana è un grande portiere: serviva forse una notte folle come questa per affermarlo senza timore, ma l’Inter adesso può urlarlo al cielo portoghese. Con la stessa grinta con cui il camerunese a fine partita si è diretto verso lo spicchio nerazzurro: prima di allora, per tutti i cento minuti recuperi compresi, aveva mantenuto una calma olimpica. La partita e la difesa potevano patire l’ansia, ma c’erano le manone di André a muoversi e a ripetere costantemente una parola magica imparata in questi mesi italiani: «Tranquilli». «Stiamo tranquilli», ripeteva anche quando arrivavano le mareggiate portoghesi sulle fasce", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Se il tutto si somma agli interventi miracolosi dell’andata, ecco che in questa qualificazione ai quarti di finale c’è un sigillo camerunese. L’Inter a costo zero ha pescato un gioiello, forse quasi senza saperlo, e adesso se lo tiene stretto. Ben oltre le parate, è il carisma e il modo in cui guida la difesa anche con i piedi a fare la differenza. Tra i tanti abbracci nerazzurri a metà campo, quello con Handanovic, l’uomo a cui ha sfilato il posto una volta per tutte, è stato forse il più bello. Ma non c’è da stupirsi troppo", chiude Gazzetta.