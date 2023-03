Champions League, elogi a Onana sui social: ha questi due primati

Due primati per André Onana nella massima competizione europea per club. Il primo portiere dell’Inter, fa sapere infatti il profilo Twitter della Champions League, è primo per salvataggi effettuati e per clean sheets in Champions. A inizio stagione Onana era il vice di Samir Handanovic, poi è avvenuto il sorpasso e ora è il titolarissimo sia in Europa che in Serie A.