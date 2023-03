Sky – Dimarco, Gosens e Bastoni a parte ma sul campo: pronti per Inter-Fiorentina. Su Skriniar…

Le condizioni dei singoli di casa Inter verso la ripresa della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si è allenata oggi ad Appiano Gentile in vista del match contro la Fiorentina. Ecco tutte le indicazioni in arrivo sugli infortunati direttamente dal campo:

"Dimarco, Gosens e Bastoni, lavoro personalizzato sul campo e a buon ritmo. Inizia positivamente la loro settimana, l'obiettivo è poteri riavere contro la Fiorentina, qualche segnale incoraggiante è arrivato. Skriniar è più indietro, è ancora alle prese con le terapie per schiena e gambe, un dolore causato da un nervo, ci riaggiorneremo nelle prossime settimane. Barella, Acerbi e Darmian hanno lavorato in gruppo dopo gli impegni in nazionale, Dzeko ha lavorato a parte come da programma dopo aver giocato ieri. Giovedì gli ultimi a tornare saranno gli argentini", le parole di Matteo Barzaghi in onda a Sky.