Onofri: “Pio Esposito ha un potenziale non indifferente. Ne sentiremo parlare”

Francesco Pio Esposito continua a far parlare di sè: l'attaccante di proprietà dell'Inter, classe 2005, dopo aver brillato con la Primavera nerazzurra si sta mettendo in mostra con lo Spezia e con la Nazionale Under 21. Claudio Onofri ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "I fratelli Esposito? Entrambi mi hanno veramente accattivato. Il regista ha fatto molto bene. Il centravanti ha fatto vedere un potenziale miglioramento dei propri mezzi non indifferente. Questo potrebbe portarlo a livelli molto alti. Vedendo dal vivo capisci anche i movimenti che si fanno senza palla. Il centravanti credo sia un giocatore di cui sentiremo parlare".