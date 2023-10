Esposito, primo gol in U21 ad appena 18 anni: è il quarto più giovane di sempre

Primo gol con la Nazionale U21 per Francesco Pio Esposito: l'attaccante di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito allo Spezia, ha segnato la rete del momentaneo 2-0 di Italia-Norvegia, match di qualificazione all'Europeo di categoria. Il gioiellino nerazzurro continua a bruciare le tappe: dopo aver giocato da protagonista in estate il Mondiale U20 (medaglia d'argento) e l'Europeo U19 (vinto), in entrambe le occasioni da sotto età, il classe 2005 ha trovato il primo centro in U21 all'età di 18 anni, 3 mesi e 19 giorni.