Inter Women, operazione al legamento crociato per Vergani: le sue condizioni

Proseguono le brutte notizie dall'infermeria per quanto riguarda l'Inter femminile: in attesa dell'intervento al legamento crociato di Gouthia Karchouni, uscita dal campo lunedì in occasione del match contro la Fiorentina, nella giornata di oggi Bianca Vergani si è sottoposta ad operazione chirurgica per lo stesso infortunio.