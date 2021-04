Inter, quarto autogol per Handanovic: record negativo nei campionati europei

Il portiere sloveno è stato protagonista di uno sfortunato autogol nella prima frazione di gara contro il Napoli

E' uno sfortunato autogol di Samir Handanovic a decidere il primo tempo della gara del Maradona tra il Napoli e l'Inter. Il capitano nerazzurro è stato protagonista di un infortunio causato anche da un piccolo scontro con Stefan de Vrij in occasione di un cross in area di Insigne. Ma questa non è la prima autorete dello sloveno, come sottolinea Opta: "Dal suo arrivo all’Inter nel 2012/13, nessun portiere ha realizzato più autogol di Samir Handanovic nei cinque maggiori campionati europei (quattro, come Anthony Lopes). Disattenzioni", il dato snocciolato dal portale.