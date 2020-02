Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Franco Ordine svela il contenuto di una conversazione con Carlo Ancelotti. Il giornalista ha chiesto all’allenatore in che modo il Milan possa vincere contro l’Inter: “Ho chiesto ad un mio amico che ha allenato il Milan, ha vinto tanto e si chiama Carlo in che modo il Milan possa vincere questo derby. Lui mi ha detto sei il solito pessimista, un modo c’è, andare in chiesa e pregare”.

(Tutti Convocati)