Ordine: “Inter, vincere darebbe mezza qualificazione. Il Milan esca perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Franco Ordine, giornalista, ha parlato così in vista degli impegni di Champions League delle due milanesi: "L'Inter è di fronte a una svolta potenzialmente positiva, perché una vittoria porterebbe mezza qualificazione. Per il Milan, invece si tratta di una chimera. Sotto sotto, il Milan pensa che sia possibile uscire dalla Champions e dedicarsi completamente al campionato. Anche un quarto posto nel girone, sarebbe un flop ma sebbene non sia un successo, incide più sui conti che sul morale. Il gruppo rossonero non è in grado di puntare al doppio binario. Diventa anche un comodo alibi: il Milan, purtroppo, si trova in questa condizione. Neppure con 9 punti ti qualifichi, puoi arrivare terzo.