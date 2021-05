Ordine: “Passare a Oaktree sarebbe salvezza per l’Inter. Conte resta se…”

Le parole del giornalista: "Siamo di fronte ad una situazione molto chiara secondo me: se l'Inter dovesse passare al fondo, sarebbe la sua salvezza"

Intervenuto negli studi di Pressing, Franco Ordine, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte all'Inter e non solo: "Il problema vero è che siamo di fronte ad una situazione molto chiara secondo me: se l'Inter dovesse passare al fondo, sarebbe la sua salvezza. Se il piano è andare avanti con questo gruppo e con qualche aggiustamento, Conte accetta: se invece si deve vendere e dimezzare gli stipendi, credo che non ci stia. E' evidente che le linee del piano industriale del prossimo anno dell'Inter sono state già accennate, ma sono proprio queste che hanno determinato il silenzio e la cautela di Conte".