Inter, Conte detta le condizioni: top per top. Attesa per il confronto con Zhang

Il tecnico nerazzurro sarà chiaro: per rimanere sulla panchina interista chiede garanzie su investimenti e ambizioni

Fabio Alampi

Si è chiusa con un successo per 5-1 contro l'Udinese la stagione 2020/21 dell'Inter: i nerazzurri, per la prima volta davanti ai propri tifosi (seppur in numero militato, solo 1000 ingressi a San Siro garantiti), hanno potuto sollevare al cielo lo scudetto, già conquistato matematicamente diverse settimane fa. L'attenzione, ora, si sposta sul futuro di Antonio Conte: il tecnico attende il confronto con il presidente Steven Zhang per fare chiarezza sul suo futuro.

Il punto cruciale è sempre lo stesso: toccare il meno possibile la squadra e non ridurre le ambizioni. Il Corriere dello Sport cita le parole del vice Stellini per spiegare il punto di vista di Conte: "Occorre passare dal confronto che Conte avrà con Steven Zhang nelle prossime ore: plausibile che il D-Day si già oggi, ma non sono da escludere slittamenti. A questo snodo, comunque, si arriva con premesse non banali, visto che, se il tecnico pugliese è apparso soltanto davanti alle telecamere di Inter Tv, [...] il suo vice Stellini, invece, si è esposto in maniera significativa. Nella sostanza, infatti - e probabilmente dietro precisa indicazione di Conte -, ha dettato le condizioni del "capo" passando poi la palla direttamente a Zhang jr.:

«Da parte nostra c'è il desiderio di proseguire. Ma quando hai a che fare con un allenatore top, i progetti devono essere di alto livello. L'eventuale vendita di top player potrebbe cambiare le carte in tavola, ma le scelte della società a renderne conto. Abbiamo creato una squadra che primeggia in Italia e che è in grado di farlo pure in Europa. Non vogliamo farci scappare l'opportunità»",