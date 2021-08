Oriali licenziato dall’Inter, GdS: “Ruolo non più strategico, non verrà sostituito”

Nella serata di venerdì, l'Inter ha annunciato il licenziamento di Gabriele Oriali che ha scatenato il dibattito tra gli addetti ai lavori

Nella serata di venerdì, l'Inter ha annunciato il licenziamento di Gabriele Oriali che ha scatenato il dibattito tra gli addetti ai lavori. "L’ex mediano lascia per decisione del club: Oriali era legatissimo a Conte e, con una nuova guida tecnica, il suo ruolo non era più strategico e per questo non sarà sostituito. Dopo settimane di serrate trattative legali, le due parti non hanno trovato un accordo per una risoluzione consensuale", conferma infatti La Gazzetta dello Sport che, di fatto, ribadisce come Oriali resterà sotto contratto per un altro anno con l'Inter.