In Francia – Icardi, se prima era un grosso affare ora potrebbe diventare ‘d’oro’

Non è ancora una questione chiusa, ma in Francia sono certi che il PSG alla fine riscatterà Icardi. Il giocatore, come sappiamo, è partito nell’ultimo giorno di mercato della scorsa estate per andare a giocare a Parigi. Ha accettato la destinazione dopo un tira e molla lungo mesi e dopo la rottura con l’Inter. Aveva perso la fascia di capitano, si era poi rifiutato di tornare in campo se non con la mediazione di un avvocato, aveva perso spazio e i buoni propositi nerazzurri che, almeno a parole, tutti avevano fatto rispetto al suo futuro. Poteva essere una storia lunga e forse pure indimenticabile. E’ finita per essere una storia finita male.

Adesso i giornali francesi parlano della volontà del club parigino di usufruire del diritto di riscatto che era stato inserito nel contratto di prestito firmato a settembre 2019. Prezzo del cartellino fissato con l’Inter: 70 mln. Ma i media ora raccontano di un Leonardo, ds del PSG, pronto a trattenerlo a Parigi. “Già dall’inizio della sua avventura nella capitale francese, quando arrivò e segnò diversi gol subito, si parlava del riscatto. E quei 70 mln già allora sembravano un affare d’oro se si considera lo stato del calciomercato in quel momento. Ma ora il coronavirus ha colpito il calcio mondiale e per il PSG, l’operazione Icardi potrebbe andare ancora meglio“, si legge su Le10sport.

Perché? Il motivo è presto detto. Nelle scorse ore l’Equipe ha sottolineato che la società francese starebbe cercando di ridurre il costo del riscatto per Icardi. Per questo ovviamente bisogna trovare un accordo con l’Inter ma a favorire il club francese ci sarebbe il fatto che i nerazzurri vogliono cedere ‘ad ogni costo’ Maurito. “Potrebbe quindi essere disponibile ad abbassare il costo del cartellino per un costo tra i 30 e i 5o mln e in questa cifra potrebbe anche rientrare una contropartita. Potrebbe essere un affare enorme”, assicura il sito francese.

(Fonte: Le10sport)