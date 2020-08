Nando Orsi, in collegamento dalla Dusseldorf Arena, ha commentato la vittoria dell’Inter sul Bayer Leverkusen ai microfoni di Sky: “Il 2-1 non rende giustizia a quanto ha fatto l’Inter. La difesa nerazzurra ha fatto bene, Lukaku prendeva ogni pallone in avanti facendo respirare la squadra. E’ in grado di addormentare la partita. E’ entrato bene anche Eriksen: molti dicono può essere moscio, ma sta dando un contributo importante. Ha capito in che ruolo si deve adattare”.